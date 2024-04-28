Шойгу опинився під ударом через "переділ" влади - FT

Арешт заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в корупції завдає серйозного удару по його давньому наставнику міністрові оборони Сергію Шойгу. Більшу частину політичної еліти країни чекає неминучих перестановок. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела, повідомляє Корреспондент.

Російський диктатор Володимир Путін після так званого "переобрання" на новий термін представить на затвердження новий склад кабінету міністрів, що спровокує закулісну боротьбу за владу.

"На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи Росії в Україні та смерть польового командира Євгена Пригожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду" , - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що Путін ставить лояльність понад усе, і Шойгу досі виживав у своїй ролі, попри невдачі в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну, а також той факт, що так звана "спецоперація", розрахована на три дні, тепер затяглася на третій рік.

Глава Міноборони також витримав запеклу критику з боку глави ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який торік здійснив спробу заколоту проти Шойгу та інших воєначальників, зазначає видання.

Екстравагантний спосіб життя Іванова зробив його легкою мішенню. Путіна не дуже хвилює корупція, але межа все ж є, зазначило одне з джерел.