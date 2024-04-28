Міненерго пояснило мету підвищення тарифу на електроенергію

Підняття тарифу на електроенергію для населення в Україні торік дозволило збалансувати енергосистему та провести необхідні ремонти. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон" , - зазначає посадовець.

Він також перелічив які ще причини дали змогу зекономити електроенергію, що населення почало ощадливо використовувати електроенергію через зростання вартості.