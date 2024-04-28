Минэнерго объяснило цель повышения тарифа на электроэнергию

Поднятие тарифа на электроэнергию для населения в Украине в прошлом году позволило сбалансировать энергосистему и провести необходимые ремонты. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Хочется отметить, что,то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон" , - отмечает чиновник.

Он также перечислил какие еще причины позволили сэкономить электроэнергию, что население начало экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.