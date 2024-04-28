Минэнерго объяснило цель повышения тарифа на электроэнергию
Поднятие тарифа на электроэнергию для населения в Украине в прошлом году позволило сбалансировать энергосистему и провести необходимые ремонты. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.
"Хочется отметить, что,то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", - отмечает чиновник.
Он также перечислил какие еще причины позволили сэкономить электроэнергию, что население начало экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.
"Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъекты рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонт кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предварительных обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", - добавил Колесник.