Радіобіологи сумніваються в успішному запуску Запорізької АЕС після деокупації

Після деокупації відновити роботу ЗАЕС, скоріш за все, буде неможливо. Оскільки для запуску генерації електроенергії потрібно буде повністю перебрати всі вузли й агрегати енергоблоків та впевнитися у безпеці станції. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказала Олена Паренюк, радіобіологиня та старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, повідомляє Дзеркало тижня.

Вона впевнена, що на ЗАЕС розгортається катастрофа, яка наразі не супроводжується витоком радіоактивних речовин.

"Ми втратили вже Запорізьку атомну станцію, тобто я не впевнена, що потрібно зробити для того, щоб вона знову почала генерувати електроенергію. Тому що ми не знаємо, що саме мінували росіяни, і я не думаю, що росіяни також добре пам’ятають, які саме вузли і агрегати вони мінували. І запустити цю атомну станцію без того, щоб перебрати її буквально по якихось маленьких шматочках і абсолютно точно впевнитись, що кожен вузол, кожен болтик є безпечним…

Уявіть собі, скільки це буде коштувати, тому що атомна станція – це складний агрегат, його не можна розібрати на три детальки. Тому, на жаль, ситуація така, що ми зараз в активній, гарячій фазі аварії. Коли вона скінчиться – ми не розуміємо, і що потрібно буде для того, щоб ліквідувати наслідки цієї аварії – ніхто не знає, тому що, знову, такого нічого ніколи не було" , – пояснює вона.

Раніше заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу заявив, що на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС працює некваліфікований персонал, що збільшує ризики для безпеки на ядерному об’єкті.