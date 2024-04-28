Радиобиологи сомневаются в успешном запуске Запорожской АЭС после деоккупации

После деоккупации возобновить работу ЗАЭС, скорее всего, будет невозможно. Поскольку для запуска генерации электроэнергии необходимо будет полностью перебрать все узлы и агрегаты энергоблоков и убедиться в безопасности станции. Об этом в интервью Голосу Америки сказала Елена Паренюк, радиобиолог и старшый научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины, сообщает Зеркало недели.

Она уверена, что на ЗАЭС разворачивается катастрофа, которая пока не сопровождается утечкой радиоактивных веществ.

"Мы потеряли уже Запорожскую атомную станцию, то есть я не уверена, что нужно сделать для того, чтобы она снова начала генерировать электроэнергию. Потому что мы не знаем, что именно минировали россияне, и я не думаю, что россияне тоже хорошо помнят, какие именно узлы и агрегаты они минировали. И запустить эту атомную станцию без того, чтобы перебрать ее буквально по каким-то маленьким кусочкам и абсолютно точно убедиться, что каждый узел, каждый болтик безопасен…

Представьте, сколько это будет стоить, потому что атомная станция – это сложный агрегат, его нельзя разобрать на три детали. Потому, к сожалению, ситуация такова, что мы сейчас в активной, горячей фазе аварии. Когда она кончится – мы не понимаем, и что нужно будет для того, чтобы ликвидировать последствия этой аварии – никто не знает, потому что опять такого ничего никогда не было" , – объясняет она.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза заявил, что на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС работает неквалифицированный персонал, что увеличивает риски для безопасности на ядерном объекте.