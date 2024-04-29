Вбивство двох українців у Німеччині: чоловіки були військовими

Двоє українців, убитих у баварському містечку Мурнау, були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині після поранень, повідомило у неділю, 28 квітня, міністерство закордонних справ (МЗС) України, повідомляє Deutsche Welle.

"За попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію. Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють зв'язок із рідними" , - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству України в Мюнхені "тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону".

Підозрюваного у вбивстві українців росіянина взяли під варту

За підозрою у вбивстві українців арештували 57-річного громадянина Росії. За даними слідства, зранку 27 квітня він наніс їм тяжкі ножові поранення біля торговельного центру. 36-річний чоловік загинув на місці, а 23-річний хлопець помер увечері в лікарні.

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину. Вони просять свідків надати інформацію про події, що передували вбивству.

Нагадаємо, що з середини березня поліція Німеччини розслідує вбивство двох українських біженок. Підозрюваними, за однією з версій - з метою викрадення дитини, є подружня пара - німець і росіянка.

Наприкінці лютого внаслідок ножового нападу в Німеччині загинули двоє українських юнаків. Головним підозрюваним слідство вважає 15-річного німця турецького походження, співучасниками - німця грецького походження та двох сирійців.