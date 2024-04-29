Убийство двух украинцев в Германии: мужчины были военными

Два украинца, убитых в баварском городке Мурнау, были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии после ранений, сообщило в воскресенье, 28 апреля, министерство иностранных дел (МИД) Украины, сообщает Deutsche Welle.

"По предварительным данным, погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию. Консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых они служили, и устанавливают связь с родными" , - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил департаменту консульской службы МИД и генеральному консульству Украины в Мюнхене "держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона".

Подозреваемого в убийстве украинцев россиянина взяли под стражу

По подозрению в убийстве украинцев был арестован 57-летний гражданин России. По данным следствия, утром 27 апреля он нанес им тяжелые ножевые ранения у торгового центра. 36-летний мужчина погиб на месте, а 23-летний парень скончался вечером в больнице.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления. Они просят свидетелей предоставить информацию о событиях, предшествующих убийству.

Напомним, что с середины марта полиция Германии расследует убийство двух украинских беженок. Подозреваемыми, по одной из версий – с целью похищения ребенка, супружеская пара – немец и россиянка.

В конце февраля в результате ножевого нападения в Германии погибли двое украинских юношей. Главным подозреваемым следствие считает 15-летнего немца турецкого происхождения, соучастниками – немца греческого происхождения и двух сирийцев.