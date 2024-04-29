Пєсков: Долю Зеленського "вирішено", у ЗСУ "наростає паніка"

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що долю президента України Володимира Зеленського "вирішено", а в українських військових нібито наростає паніка.﻿﻿ Про це Пєсков сказав в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє Українська правда.

"Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена (участь Зеленского однозначно предрешена – рос.). І зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. У будь-якому разі, навіть із юридичної точки зору це доведеться зробити, і йому якось доведеться виправдовуватися. Але тут для нас головне – ми повинні продовжити спеціальну військову операцію (війну проти України – ред.), убезпечити себе і виконати ті завдання, які були поставлені спочатку" , –заявив він.

Представник Кремля запевняє, що "з українського боку на фронтах наростає паніка", і це в нього нібито "інформація прямо з перших рук".

"Нам дуже важливо цю динаміку підтримати, не зупинятися" , – сказав він.