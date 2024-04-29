Песков: Судьба Зеленского "предрешена", в ВСУ "нарастает паника"

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского "предрешена", а у украинских военных якобы нарастает паника.﻿﻿ Об этом Песков сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает Украинская правда.

"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро наступит момент, когда многие, в том числе в Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться. Но здесь для нас главное – мы должны продолжить специальную военную операцию (войну против Украины – ред.), обезопасить себя и выполнить те задачи, которые были поставлены сначала" , – сказал он.

Представитель Кремля уверяет, что "с украинской стороны на фронтах нарастает паника", и это у него якобы "информация прямо с первых рук".

"Нам очень важно эту динамику поддержать, не останавливаться" , - сказал он.