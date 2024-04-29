Байден та Нетаньягу обговорили відкриття нових КПП у Секторі Гази

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час телефонної розмови обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Сектору Гази, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Під час двосторонньої бесіди Байден підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю після успішної оборони від безпрецедентної ракетної атаки Ірану. Політики також обговорили переговори щодо звільнення заручників та негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, під час розмови Байден і прем'єр Ізраїлю торкнулися збільшення обсягів доставки гуманітарної допомоги до Гази, в тому числі через нові північні контрольно-пропускні пункти, що розпочнеться цього тижня.