Байден и Нетаньяху обсудили открытие новых КПП в Секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили открытие новых пунктов пропуска на севере Сектора Газа, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В ходе двухсторонней беседы Байден подтвердил свою непреклонную преданность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной атаки Ирана. Политики также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленному прекращению огня в Газе.

Кроме того, в ходе разговора Байден и премьер Израиля затронули увеличение объемов доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе через новые северные контрольно-пропускные пунктов, которая начнется на этой неделе.