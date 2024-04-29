Курс валют НБУ на 29 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 квітня знизився на 7 коп. до 39.6015 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 42.4409 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.5494 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.4084 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.8181 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.601 500
|EUR
|Євро
|42.440 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.549 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.408 400
|PLN
|Польський злотий
|9.818 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.