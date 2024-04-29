Курс валют НБУ на 29 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 квітня знизився на 7 коп. до 39.6015 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.4409 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.5494 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.4084 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8181 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.601 500 EUR Євро 42.440 900 GBP Фунт стерлінгів 49.549 400 CHF Швейцарський франк 43.408 400 PLN Польський злотий 9.818 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.