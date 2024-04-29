Close button

Курс валют НБУ на 29 квітня

Курс валют НБУ на 29 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 квітня знизився на 7 коп. до 39.6015 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.4409 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.5494 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.4084 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8181 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.601 500 --0.0687
EUR Євро 42.440 900 --0.0796
GBP Фунт стерлінгів 49.549 400 --0.078
CHF Швейцарський франк 43.408 400 --0.0182
PLN Польський злотий 9.818 100 --0.041

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics