Курс валют НБУ на 29 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 апреля, снизился на 7 коп до 39.6015 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 42.4409 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.5494 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.4084 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.8181 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.601500
|EUR
|Евро
|42.440900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.549400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.408400
|PLN
|Польский злотый
|9.818100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.