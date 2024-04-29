Курс валют НБУ на 29 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 апреля, снизился на 7 коп до 39.6015 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.4409 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.5494 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.4084 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8181 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.601 500 EUR Евро 42.440 900 GBP Фунт стерлингов 49.549 400 CHF Швейцарский франк 43.408 400 PLN Польский злотый 9.818 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.