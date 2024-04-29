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Курс валют НБУ на 29 апреля

Курс валют НБУ на 29 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 апреля, снизился на 7 коп до 39.6015 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.4409 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.5494 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.4084 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8181 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.601500 --0.0687
EUR Евро 42.440900 --0.0796
GBP Фунт стерлингов 49.549400 --0.078
CHF Швейцарский франк 43.408400 --0.0182
PLN Польский злотый 9.818100 --0.041

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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