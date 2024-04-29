Військові США збили п'ять дронів хуситів над Червоним морем

Американські військові знищили п'ять ворожих безпілотників над Червоним морем.﻿ Про це заявило Центральне командування ЗС США, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Між 1:48 і 2:27 ранку за часом Сани 28 квітня Центральне командування США успішно вступило в бій із п'ятьма безпілотними літальними апаратами над Червоним морем" , - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дрони становили безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торгових суден у регіоні.

"Ці дії робляться для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден" , - йдеться в повідомленні.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року шиїтські повстанці-хусити, підтримувані Іраном, які контролюють частину Ємену, здійснюють регулярні напади на комерційні судна в Червоному морі, Аденській і Баб-ель-Мандебській протоках за допомогою безпілотників і ракет. Ці атаки є актом протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Газа проти угруповання ХАМАС.

Унаслідок атак багато західних перевізників були змушені переспрямувати свої судна на довші й дорожчі маршрути навколо Південної Африки, побоюючись ескалації конфлікту з Гази на весь Близький Схід.

Напередодні хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 над Єменом. У відповідь американські військові знищили надводний дрон і безпілотник у районах, підконтрольних хуситам.

Ситуація залишається напруженою, і залишається невідомим, як довго триватимуть атаки хуситів і відповідні дії США.