Военные США сбили пять дронов хуситов над Красным морем
Американские военные уничтожили пять вражеских беспилотников над Красным морем. Об этом заявило Центральное командование ВС США, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Между 1:48 и 2:27 утра по времени Саны 28 апреля Центральное командование США успешно вступило в бой с пятью беспилотными летательными аппаратами над Красным морем", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что дроны представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.
"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - говорится в сообщении.
Атаки хуситов в Красном море
С ноября 2023 года шиитские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном и контролирующие часть Йемена, совершают регулярные нападения на коммерческие суда в Красном море, Аденском и Баб-эль-Мандебском проливах с помощью беспилотников и ракет. Эти атаки являются актом протеста против действий Израиля в Секторе Газа против группировки ХАМАС.
В результате атак многие западные перевозчики были вынуждены перенаправить свои суда на более длинные и дорогостоящие маршруты вокруг Южной Африки, опасаясь эскалации конфликта из Газы на весь Ближний Восток.
Накануне хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом. В ответ американские военные уничтожили надводный дрон и беспилотник в районах, подконтрольных хуситам.
Ситуация остается напряженной, и остается неизвестным, как долго продлятся атаки хуситов и ответные действия США.