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РФ за добу втратила в Україні 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила в Україні 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1320 військових, 37 артсистем, 17 бронемашин, два засоби ППО, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 467 470 (+1 320) осіб,
  • танків − 7 285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 14 007 (+16) од,
  • артилерійських систем − 11 985 (+37) од,
  • РСЗВ − 1 051 (+1) од,
  • засобів ППО − 778 (+2) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 528 (+21) од,
  • крилатих ракет − 2 124 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 109 (+44) од,
  • спеціальної техніки − 1 974 (+3) од.

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