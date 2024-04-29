РФ за добу втратила в Україні 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1320 військових, 37 артсистем, 17 бронемашин, два засоби ППО, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали: