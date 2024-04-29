РФ за добу втратила в Україні 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1320 військових, 37 артсистем, 17 бронемашин, два засоби ППО, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 467 470 (+1 320) осіб,
- танків − 7 285 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 14 007 (+16) од,
- артилерійських систем − 11 985 (+37) од,
- РСЗВ − 1 051 (+1) од,
- засобів ППО − 778 (+2) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 528 (+21) од,
- крилатих ракет − 2 124 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 109 (+44) од,
- спеціальної техніки − 1 974 (+3) од.