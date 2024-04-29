РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб

За прошедшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1320 военных, 37 артсистем, 17 бронемашин, два средства ПВО, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили: