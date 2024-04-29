РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1320 военных, 37 артсистем, 17 бронемашин, два средства ПВО, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 467 470 (+1 320) человек,
- танков − 7 285 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 14 007 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 11 985 (+37) ед,
- РСЗО − 1 051 (+1) ед,
- средств ПВО − 778 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед,
- крылатых ракет − 2 124 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44) ед,
- специальной техники – 1 974 (+3) ед.