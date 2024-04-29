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РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1320 военных, 37 артсистем, 17 бронемашин, два средства ПВО, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 467 470 (+1 320) человек,
  • танков − 7 285 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 007 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 11 985 (+37) ед,
  • РСЗО − 1 051 (+1) ед,
  • средств ПВО − 778 (+2) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед,
  • крылатых ракет − 2 124 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44) ед,
  • специальной техники – 1 974 (+3) ед.

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