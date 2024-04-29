У Силах оборони пояснили важливість звільнення острова Нестрига на Херсонщині

Взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині суттєво підвищить якість контроверсійних заходів. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє Громадське радіо.

Напередодні, 28 квітня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановити контроль над островом Нестрига, розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній" , — зазначив речник.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.