В Силах обороны объяснили важность освобождения острова Нестрига на Херсонщине

Взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мер. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Громадське радіо.

Накануне, 28 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установят контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там на самом деле много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней" , - отметил спикер. ﻿

По его словам, Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше следует устье реки.