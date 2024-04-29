Прем'єрка Естонії закликала країни наслідувати США та Британію в підтримці України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що анонсовані пакети допомоги Великої Британії та США для України мають надихнути інші країни наслідувати їхній приклад. Про це вона сказала в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Україна потребує як швидкої військової допомоги від західних країн, так і довгострокової підтримки, у зв'язку з чим привітала нещодавні пакети озброєнь від Великої Британії та США.

"Це також має надихнути інші країни надавати Україні те, чого вона терміново потребує. Ми не повинні забувати, що в нас є ресурси й досвід – наша сила переважає російську" , – зазначила Каллас.

Вона зауважила, що цілі РФ не змінилися, і Москва завжди розігрувала карту, що одного дня допомога з боку Заходу зменшиться, а його єдність зруйнується.

"Якщо ми не допоможемо Україні, що це скаже про нас?" – поставила риторичне питання прем'єрка Естонії.

Каллас також вказала, що європейські витрати на оборону різко зросли, і минулого року вони сягнули рівня, "небаченого з часів холодної війни" – 360 млрд євро.

"Але в нас усіх попереду ще довгий шлях, і ми не маємо розкоші часу. Російський імперіалізм є загрозою для всієї Європи, тож важливо, щоб наші союзники також це розуміли" , – резюмувала вона.

Раніше прем'єр Британії Ріші Сунак поінформував президента України Володимира Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Водночас після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 млрд доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Програма USAI передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє обладнання зі своїх складів.

Це стало можливим після того, як президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.