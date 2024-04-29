Премьер Эстонии призвала страны наследовать США и Британию в поддержке Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что анонсированные пакеты помощи Великобритании и США для Украины должны вдохновить другие страны последовать их примеру. Об этом она сказала в интервью The Telegraph, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Украина нуждается как в быстрой военной помощи от западных стран, так и в долгосрочной поддержке, в связи с чем приветствовала недавние пакеты вооружений от Великобритании и США.

"Это также должно вдохновить другие страны предоставлять Украине то, в чем она срочно нуждается. Мы не должны забывать, что у нас есть ресурсы и опыт – наша сила превосходит российскую" , – отметила Каллас.

Она отметила, что цели РФ не изменились, и Москва всегда разыгрывала карту, что однажды помощь со стороны Запада уменьшится, а его единство разрушится.

"Если мы не поможем Украине, что это скажет о нас?" – задала риторический вопрос премьер Эстонии.

Каллас также указала, что европейские расходы на оборону резко выросли, и в прошлом году они достигли уровня, "невиданного со времен холодной войны" – 360 млрд евро.

"Но у нас всех впереди еще долгий путь, и у нас нет такой роскоши, как время. Российский империализм представляет угрозу для всей Европы, поэтому важно, чтобы наши союзники также это понимали" , – резюмировала она.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

В то же время после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.