Польські фермери зняли блокаду з останнього КПП на кордоні

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" для всіх вантажівок, окрім тих, які везуть зернові. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано.

Про це повідомляє﻿ Державна прикордонна служба України.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 10:00 (за київським часом) польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" , – йдеться в повідомленні.

Разом з цим, польські протестувальники не пропускатимуть вантажівки, які везуть через Польщу зернові культури. Прикордонники зазначають, що такі вантажівки можуть їхати Польщею лише у режимі транзиту.

Оформлення та пропуск через кордон інших вантажівок здійснюється у звичайному режимі в двох напрямках.

Раніше польські фермери зняли блокаду на інших пунктах пропуску. Таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.