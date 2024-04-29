Польские фермеры сняли блокаду с последнего КПП на границе

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" для всех грузовиков, кроме тех, которые перевозят зерновые. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня после 10:00 (по киевскому времени) польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская" , – говорится в сообщении.

При этом польские протестующие не будут пропускать грузовики, которые везут через Польшу зерновые культуры. Пограничники отмечают, что такие грузовики могут ехать через территорию Польши только в режиме транзита.

Оформление и пропуск через границу других грузовиков осуществляется в обычном режиме по двум направлениям.

Ранее польские фермеры сняли блокаду на других пунктах пропуска. Таким образом все пункты пропуска на границе с Польшей сейчас разблокированы.