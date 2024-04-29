Країни Балтії попередили про ризик авіакатастроф через глушіння GPS з боку РФ

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують РФ, може спричинити повітряну катастрофу після того, як з цієї причини два літаки фінського авіаперевізника Finnair були змушені розвернутися на півдорозі. Про це пише Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Глави МЗС країн Балтії попередили про небезпеку глушіння GPS в регіоні Балтійського моря, яка посилилася в останні тижні.

"Якщо хтось вимикає фари, коли ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати" , – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Водночас його естонський колега Маргус Тсахкна заявив, що Таллінн розглядає глушіння GPS як частину ворожої діяльності Росії, та анонсував обговорення ситуації із союзниками.

"Такі дії є гібридною атакою та становлять загрозу для нашого народу й безпеки, і ми не будемо їх терпіти" , – наголосив він.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Рига серйозно ставиться до цих інцидентів, а відповідні установи держави перебувають на зв'язку з колегами в інших країнах.

Неназваний високопосадовець заявив Financial Times, що одна з версій глушіння GPS полягає в тому, що РФ намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

За оцінками експертів, за останні місяці від глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів.

Це також впливає на всіх користувачів GPS в регіоні і зокрема перешкоджає сигналам, що використовують судна в Балтійському морі, що призвело до попереджень з боку шведського флоту про безпеку судноплавства.

Раніше повідомляли, що два літаки фінського національного авіаперевізника Finnair, що прямували з Гельсінкі до естонського міста Тарту, були змушені повернути назад через перешкоди сигналу GPS.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомляли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклаву, що виходить до Балтійського моря. Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.

У березні стало відомо, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінграда.