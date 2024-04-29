Страны Балтии предупредили о риске авиакатастроф из-за глушения GPS со стороны РФ

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют РФ, может привести к воздушной катастрофе после того, как по этой причине два самолета финского авиаперевозчика Finnair были вынуждены развернуться на полпути.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Главы МИД стран Балтии предупредили об опасности глушения GPS в регионе Балтийского моря, которая усилилась в последние недели.

"Если кто-то выключает фары, когда вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать" , – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В то же время его эстонский коллега Маргус Тсахкна заявил, что Таллинн рассматривает глушение GPS как часть враждебной деятельности России, и анонсировал обсуждение ситуации с союзниками.

"Такие действия являются гибридной атакой и представляют угрозу для нашего народа и безопасности, и мы не будем их терпеть" , – подчеркнул он.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Рига серьезно относится к этим инцидентам, а соответствующие учреждения государства находятся на связи с коллегами в других странах.

Неназванный чиновник заявил Financial Times, что одна из версий глушения GPS заключается в том, что РФ пытается защитить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников.

По оценкам экспертов, за последние месяцы от глушения GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов.

Это также влияет на всех пользователей GPS в регионе и, в частности, препятствует сигналам, которые используют суда в Балтийском море, что привело к предупреждениям со стороны шведского флота о безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что два самолета финского национального авиаперевозчика Finnair, следовавшие из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены повернуть назад из-за помех сигнала GPS.

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщалось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю. Европейские государства считают, что это – целенаправленные действия Москвы.

В марте стало известно, что Россия могла заглушить сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда тот пролетал вблизи Калининграда.