Як змінилися прибутки топ-10 енергокомпаній України – дані "Опендатабот"

Майже 750 млрд грн склав сукупний дохід найбільших 10 компаній енергетичної сфери України за даними. Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова. Лідером другий рік поспіль залишається "Д.Трейдинг", яка входить до групи СКМ.

Про це повідомляє﻿ "Опендатабот".

За даними сервісу, лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн торік. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн.

До цьогорічного рейтингу потрапили 5 державних компаній та 4 компанії, які входять до групи СКМ Ріната Ахметова. Ще одна компанія — ТОВ "Київська обласна ЕК" — належить Костенко Нелі.

8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві — торгівлею газом.

Лідер групи незмінний два роки поспіль — компанія "Д.Трейдинг", яка входить до групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно до 2022: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році.

Найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова. Так, компанія "Київські енергетичні послуги" збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія "Дніпровські енергетичні послуги" — на третину порівняно з 2022 роком.

Варто зазначити, що "Дніпровські енергетичні" послуги отримали найбільший приріст прибутку — у 2,5 рази — серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

А ось четверта компанія групи СКМ — "ДТЕК Західенерго" — навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Торік підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн.

Загалом сукупний дохід 4 компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного "Індексу "Опендатабота".

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч. Так, "Укргідроенерго" збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК "Енергоатом" — на 15%.

Зазначимо, що компанія "Укргідроенерго" отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній Індексу — 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного "Укренерго" за рік майже не змінився — понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: "Нафтогаз України" — на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" — на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023 — 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце топу посідає ТОВ "Київська обласна ЕК", власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.