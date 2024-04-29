Как изменились доходы топ-10 энергокомпаний Украины – данные "Опендатабот"

Около 750 млрд грн составил совокупный доход крупнейших 10 компаний энергетической сферы Украины. Половина компаний, попавших в топ — государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Лидером второй год подряд остается "Д.Трейдинг", входящая в группу СКМ.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным сервиса, лидеры энергетического комплекса Украины заработали 745,87 млрд. грн. в прошлом году. Это на 8% больше, чем совокупный доход этих компаний в 2022 году – 688,45 млрд грн.

В рейтинге этого года попали 5 государственных компаний и 4 компании, которые входят в группу СКМ Рината Ахметова. Еще одна компания - ООО "Киевская областная ЭК" - принадлежит Костенко Нели.

8 компаний из топа занимаются производством и торговлей электроэнергии, а еще две торговлей газом.

Лидер группы неизменен два года подряд - компания "Д.Трейдинг", входящая в группу СКМ. В прошлом году доход предприятия увеличился на 15% по сравнению с 2022: со 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При этом чистая прибыль увеличилась на 30% в 2023 году.

Наибольший прирост дохода удалось получить двум другим компаниям Ринату Ахметову. Так, компания "Киевские энергетические услуги" увеличила свой доход в 1,5 раза, а компания "Днепровские энергетические услуги" - на треть по сравнению с 2022 годом.

Стоит отметить, что "Днепровские энергетические услуги" получили наибольший прирост прибыли – в 2,5 раза – среди всех компаний, попавших в нынешний энергетический индекс.

А вот четвертая компания группы СКМ - "ДТЭК Западэнерго" - наоборот, за год на 16% уменьшила свой доход. В прошлом году предприятие получило ущерб в размере 164 млн грн.

В общей сложности совокупный доход 4 компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году. Это 35% совокупного дохода топ-10 энергетического "Индекса "Опендатабота".

В рейтинг лучших компаний в сфере энергетики вошли 5 компаний, которыми владеет государство, однако только двум удалось увеличить свой доход в прошлом. Так, "Укргидроэнерго" увеличил свой заработок на 30%, а НАЭК "Энергоатом" – на 15%.

Отметим, что компания "Укргидроэнерго" получила в 2023 году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний Индекса - 17,3 млрд грн. Это почти в половину больше, чем в первый год полномасштабного вторжения. Доход государственного "Укрэнерго" за год почти не изменился – более 82 млрд грн.

Еще две государственные компании, занимающиеся торговлей газом, снизили свои доходы в 2023 до 2022 года: "Нафтогаз Украины" - на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" - на 9%. Обе компании получили убытки в 2023-м — 10,29 млрд грн в целом.

Последнее место топа занимает ООО "Киевская областная ЭК", владельцем которой является Неля Костенко. Компания увеличила свой доход на 29%, в то же время ее прибыль уменьшилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.