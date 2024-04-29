Британська розвідка проаналізувала зростання кількості жертв обстрілів РФ

У розвідувальному співтоваристві Міноборони Британії звернули увагу на те, що у березні в Україні зросло число загиблих цивільних внаслідок російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони щодо російсько-української війни.

В огляді наводять дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за якими у березні 2024 року було вбито чи поранено 604 цивільних особи, що на 20% більше, ніж у попередньому місяці.

"Ці смерті пов’язані з ракетними ударами та ударами з повітря по всій Україні та посиленням обстрілів на передовій. У звіті наголошується на посиленні скоординованих ударів по українській критичній інфраструктурі з 20 зруйнованими або пошкодженими об’єктами" , – йдеться у огляді МО Британії.

За повідомленнями, було вбито 57 дітей, що удвічі більше порівняно з попереднім місяцем, і це пов’язано безпосередньо з використанням російською авіацією боєприпасів.