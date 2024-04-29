Споживання електрики знизилося, "Укренерго" надавало допомогу Польщі

У понеділок зранку споживання електроенергії в Україні було на 12 % нижче, ніж в той самий час у п'ятницю, 26 квітня. Також вчора українська енергосистема двічі надавала аварійну допомогу Польщі.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Вчора, у неділю 28 квітня, добовий максимум споживання був на 6,2% нижчим, ніж в попередню неділю 21 квітня.

Українців продовжують закликати споживати електрику ощадливо.

"28 квітня українська енергосистема двічі надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. Вдень, на запит польського оператора енергосистеми, Україна три години, з 14:00 до 17:00 приймала надлишки електроенергії з Польщі. А після 22:00 на дві години, також на запит польського оператора, було активовано аварійне постачання електроенергії від України в Польщу" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні активно працюють сонячні електростанції, цьому сприяє тепла погода. Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:50 до 13:18 їх робота станцій на відновлювальних джерелах енергії обмежувалась, по потужності до 1 051 МВт в окремі години.

Протягом цієї доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Через негоду без електропостачання 1 населений пункт в Дніпропетровській області. Тривають ремонтні роботи.

З інших причин на ранок знеструмлені 406 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – у Чернігівській області.