Потребление электричества снизилось, "Укрэнерго" оказывало помощь Польше

В понедельник утром потребление электроэнергии в Украине было на 12% ниже, чем в то же время в пятницу, 26 апреля. Также вчера украинская энергосистема дважды оказывала аварийную помощь Польше.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Вчера в воскресенье 28 апреля суточный максимум потребления был на 6,2% ниже, чем в предыдущее воскресенье 21 апреля.

Украинцев продолжают призывать потреблять электричество экономно.

"28 апреля украинская энергосистема дважды оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши. Днем, по запросу польского оператора энергосистемы, Украина три часа, с 14:00 до 17:00 принимала излишки электроэнергии из Польши. А после 22:00 на два часа, также по запросу польского оператора, были активированы аварийные поставки электроэнергии от Украины в Польшу" , – говорится в сообщении.

В Украине активно работают солнечные электростанции, этому способствует теплая погода. Вчера для поддержания сбалансированной работы энергосистемы с 09:50 до 13:18 их работа станций на возобновляемых источниках энергии ограничивалась по мощности до 1051 МВт в отдельные часы.

В течение этих суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. К утру обесточено около 204 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Из-за непогоды без электроснабжения 1 населенный пункт в Днепропетровской области. Продолжаются ремонтные работы.

По другим причинам на утро обесточены 406 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Черниговской области.