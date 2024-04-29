У ЗСУ розповіли, як планують захищати літаки F-16 від російських ударів

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що коли наша країна отримає від західних парнерів винищувачі F-16, українські військові зможуть проводити різного роду операції, зокрема завдавати повітряних ударів по окупаційних військах, а також відбивати повітряні атаки росіян, повідомляє Дзеркало тижня.

"Але для цього необхідно підготувати місце їхнього базування, розташування. Це колосальні кошти, якщо йдеться про риття підземних сховищ, бункерів, де вони можуть зберігатися" , - розповів речник в ефірі телемарафону.

За його словами, нині розробляються різні варіанти розміщення цих винищувачів в Україні.

"Це буде роззосереджене використання на різних типах злітних смуг, аеродромах. Ворогу буде складно їх знаходити. Для цього буде використовувати різний набір методів, аби вводити ворога в оману та водночас ефективно застосовувати їх" , - наголосив Євлаш.

Раніше глава Пентагону повідомляв, що до України вже цього року почнуть прибувати винищувачі F-16.

Бойові винищувачі четвертого покоління F-16 матимуть вплив на розвиток бойових дій в Україні. Однак за словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, росіяни також готуються до їхньої появи на фронті.