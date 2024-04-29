В ВСУ рассказали, как планируют защищать самолеты F-16 от российских ударов

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что когда наша страна получит от западных партнеров истребители F-16, украинские военные смогут проводить разного рода операции, в том числе наносить воздушные удары по оккупационным войскам, а также отбивать воздушные атаки россиян, сообщает Зеркало недели.

"Но для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться" , - рассказал спикер в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас разрабатываются разные варианты размещения этих истребителей в Украине.

"Это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах. Врагу будет сложно их находить. Для этого будет использовать различный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять их" , - подчеркнул Евлаш.

Ранее глава Пентагона сообщал, что в Украину уже в этом году начнут прибывать истребители F-16.

Боевые истребители четвертого поколения F-16 повлияют на развитие боевых действий в Украине. Однако, по словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, россияне также готовятся к их появлению на фронте.