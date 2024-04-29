Google запустив одночасне завантажування застосунків у Play Market

Google додав можливість одночасного завантаження та встановлення кількох застосунків у Google Play, повідомляє Mezha Media.

Опція спрацьовує лише при нових інсталяціях і лише з двома додатками. Для порівняння, App Store здатен обробляти три одночасні завантаження та інсталяції.

Повідомляється, що наразі нову технологію виявили на смартфонах Pixel із Android 14 та версії 40.6.31 Play Store.

На жаль, Google поки не реалізувала одночасне оновлення додатків. Це було б корисніше, оскільки оновлення – більш поширене явище.

Але цілком вірогідно, що Google просто починає з малого, та одночасні оновлення невдовзі теж стануть реальними.