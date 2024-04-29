Google запустил одновременную загрузку приложений в Play Market

Google добавил возможность одновременной загрузки и установки нескольких приложений в Google Play, сообщает Mezha Media.

Опция срабатывает только при новых установках и только с двумя приложениями. Для сравнения, App Store способен обрабатывать три одновременных загрузки и установки.

Сообщается, что новую технологию обнаружили на смартфонах Pixel с Android 14 и версии 40.6.31 Play Store.

К сожалению, Google пока не реализовала одновременное обновление приложений. Это было бы полезнее, поскольку обновление более распространенное явление.

Но вполне вероятно, что Google просто начинает с малого, но одновременные обновления вскоре тоже станут реальными.