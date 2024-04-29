У ДПСУ пояснили необхідність створення нових підрозділів

Збільшення кількості прикордонників є умовою сьогодення, оскільки Державна прикордонна служба зараз формує і продовжує підсилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, будуть створені підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника.

"Саме цим викликано збільшення чисельності штату ДПСУ, бо в подальшому ці підрозділи будуть тримати оборону кордону. Це вже не буде та модель охорони, яка була раніше. Це вже буде військова складова" , - сказав він.

Демченко нагадав, що зараз сформовані дві бригади – "Сталевий кордон" та "Помста", які активно виконують завдання на лінії фронту.

"І ми продовжуємо нарощувати кількість таких підрозділів у структурі ДПСУ. Тому збільшення штату Держприкордонслужби обумовлено тим, що формуються нові підрозділи. Вже є напрацювання у цьому напрямку" , - сказав речник.

Демченко зауважив, що підрозділи братимуть під контроль державний кордон після виходу на всю протяжність міжнародно визнаного кордону України.