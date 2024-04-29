В ГПСУ объяснили необходимость создания новых подразделений

Увеличение количества пограничников является сегодняшним условием, поскольку Государственная пограничная служба сейчас формирует и продолжает усиливать свои возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По его словам, будут созданы подразделения, которые фактически могут совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника.

"Именно этим вызвано увеличение численности штата ГПСУ, потому что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы. Это уже не будет та модель охраны, которая была раньше. Это уже будет военная составляющая" , - сказал он.

Демченко напомнил, что сейчас сформированы две бригады - "Стальная граница" и "Месть", которые активно выполняют задачи на линии фронта.

"И мы продолжаем наращивать количество таких подразделений в структуре ГПСУ. Поэтому увеличение штата Госпогранслужбы обусловлено тем, что формируются новые подразделения. Уже есть наработка в этом направлении" , - сказал спикер.

Демченко отметил, что подразделения будут брать под контроль государственную границу после выхода на всю протяженность международно признанной границы Украины.