В ОП вважають, що критика телемарафону в Україні підіграє російській пропаганді

Телемарафон "Єдині новини" створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків, і намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України. Про це сказав радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина російської інформаційної війни Росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону.

Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати" , - заявив він.

На його думку, коли лунають "подібні вкиди від українських політиків, то треба розуміти, що вони повністю співзвучні з російською пропагандою і займаються тим самим".

"Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях" , – зазначив Лещенко.

Радник голови ОП вважає, що критика телемарафону підігрує російській пропаганді, зокрема в спробах розповсюдити наративи про "нелегітимність" Зеленського з середини травня. У цьому контексті Лещенко згадав "деявих доморощених діячів", які підхоплюють цей наратив. Втім, радник Єрмака не уточнив, кого саме мав на увазі.