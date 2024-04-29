В ОП считают, что критика телемарафона в Украине подыгрывает российской пропаганде

Телемарафон "Единые новости" создан для того, чтобы быть источником верифицируемой информации, а не фейков, и попытка его дискредитировать является частью информационной войны России против Украины. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Понятно, что один из методов борьбы России против Украины – это дискредитация источников, предоставляющих верифицированную информацию, информацию без хайпа. Собственно, часть российской информационной войны России против Украины ведется путём дискредитации марафона.

Понимая, что если не будет марафона, возникнет медиахаос, а в таких условиях значительно легче ослабить общество внутренне перед российской агрессией. Это нужно осознавать" , - заявил он.

По его мнению, когда раздаются "подобные вбросы от украинских политиков, надо понимать, что они полностью созвучны с российской пропагандой и занимаются тем самым".

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами – людьми, оппонентами которых используются в своих целях" , – отметил Лещенко.

Советник главы ОП считает, что критика телемарафона подыгрывает российской пропаганде, в том числе в попытках распространить нарративы о "нелегитимности" Зеленского с середины мая. В этом контексте Лещенко вспомнил "действенных доморощенных деятелей", подхватывающих этот нарратив. Впрочем, советник Ермака не уточнил, кого именно имел в виду.