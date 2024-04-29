Зеленський розповів, від яких залежить потужність української армії

Наразі є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив президент, серед трьох головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші" , - пояснив він.

За словами Зеленського, наразі позитиву в другому пункті (вчасна поставка) він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.

Третій пункт, як пояснив президент, є найважливішим. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.