Зеленський розповів, від яких залежить потужність української армії
Наразі є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як відзначив президент, серед трьох головних пунктів:
- схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);
- вчасне постачання озброєння до України;
- поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;
"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - пояснив він.
За словами Зеленського, наразі позитиву в другому пункті (вчасна поставка) він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.
Третій пункт, як пояснив президент, є найважливішим. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.
"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих", - додав Зеленський.