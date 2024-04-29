Зеленский рассказал, от которых зависит мощность украинской армии

Есть три главных пункта от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил президент, среди трех главных пунктов:

одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);

своевременные поставки вооружения в Украину;

поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;

"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги" , - пояснил он.

По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте (своевременная поставка) он не увидел, впрочем поставки все же «немного» пошли. В то же время этот процесс важно ускорить.

Третий пункт, как пояснил президент, является самым важным. Он отметил, что сегодня также важно, что именно Украина может получить.