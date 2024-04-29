Зеленский рассказал, от которых зависит мощность украинской армии
Есть три главных пункта от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как отметил президент, среди трех главных пунктов:
- одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);
- своевременные поставки вооружения в Украину;
- поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;
"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", - пояснил он.
По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте (своевременная поставка) он не увидел, впрочем поставки все же «немного» пошли. В то же время этот процесс важно ускорить.
Третий пункт, как пояснил президент, является самым важным. Он отметил, что сегодня также важно, что именно Украина может получить.
"И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных", - добавил Зеленский.