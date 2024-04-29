Україна і ОАЕ наблизилися до угоди про всеохопне економічне партнерство

Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали спільну заяву про завершення переговорів про угоду про всеосяжне економічне партнерство, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що спільну заяву в Абу Дабі підписали перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

"За результатами переговорів сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо значної лібералізації доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг; закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах" , - йдеться у повідомленні.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок.

Бо Емірати - це торговельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі. Друге - це не класична угода ЗВТ, вона всеохоплююча, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше.

Тому закінчення переговорів щодо Угоди - історична подія у наших двосторонніх відносинах. Я сподіваюся, що українська та еміратська бізнес-спільноти використають усі можливості угоди, що допоможе відкрити величезний потенціал у нашій торговельній та економічній співпраці. Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами", - заявила Свириденко.

Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну вивірку проєкту угоди, а також внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання угоди, пояснили в міністерстві.

Повідомляється, що угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%, додали в Мінекономіки.