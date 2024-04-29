Украина и ОАЭ приблизились к соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали совместное заявление о завершении переговоров о соглашении о всеобъемлющем экономическом партнерстве, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что совместное заявление в Абу Даби подписали первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

"По результатам переговоров сторонам удалось достичь договоренностей по значительной либерализации доступа как к рынкам товаров, так и к рынкам услуг; заложить основы для углубления сотрудничества в торговой, инвестиционной, экономической, цифровой и других сферах" , - говорится в сообщении.

"Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только ОАЭ, но в целом регионы Залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок.

Потому что Эмираты - это торговый, экономический, финансовый хаб. Эмираты занимают первые ступеньки с точки зрения логистики торговли. Второе - это не классическое соглашение ЗСТ, оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее.

Поэтому окончание переговоров по Соглашению - историческое событие в наших двусторонних отношениях. Я надеюсь, что украинское и эмиратское бизнес-сообщества используют все возможности соглашения, что поможет открыть огромный потенциал в нашем торговом и экономическом сотрудничестве. Соглашение будет способствовать улучшению условий торговли между Украиной и ОАЭ, росту объемов товаров и услуг путем снижения тарифных барьеров и стимулирования инвестиционного сотрудничества между обеими странами", - заявила Свириденко.

После подписания заявления стороны начнут юридическую выверку проекта соглашения, а также внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соглашения, пояснили в министерстве.

Сообщается, что соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами. В средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%, добавили в Минэкономики.