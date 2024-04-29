Зеленський про Patriot для України: поки не має конкретики, але є перші кроки

Україна поки не має конкретних відповідей щодо додаткових систем Patriot, яку може отримати від партнерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

З його словами, у питані щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot Україна дійсно очікує позитив. Зеленський впевнений, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО було отримано певні відповіді, і що в цьому процесі не буде пауз.

"Щодо додаткових систем Patriot, то тут не має такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з генсеком також де ми бачимо з нашого боку, в яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, ми з вами будемо це відчувати. Не на словах, а в реальному захисті неба" , - розповів він.

Patriot для України

Після того як Росія посилила атаки по території України гостро стало питання щодо посилення ППО. Як заявляв президент Володимир Зеленський, для того, щоб повністю захистити українське небо необхідно близько 25 систем Patriot, які могли б надати країни-партнери.

Після його заяви першою щодо пошуку Patriot зголосилася допомогти Німеччина, а пізніше німецький уряд оголосив про передачу однієї такої системи.

Потім глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot, сім з яких можна було б передати для захисту українського неба.

Пізніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна у черговому пакеті військової допомоги передасть Україні ракети до Patriot.