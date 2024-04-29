Зеленский о Patriot для Украины: пока нет конкретики, но есть первые шаги

Украина пока не имеет конкретных ответов относительно дополнительных систем Patriot, которую может получить от партнеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, в вопросе относительно дополнительных пакетов и количества ракет к Patriot Украина действительно ожидает позитив. Зеленский уверен, что после созыва заседания Совета Украина-НАТО были получены определенные ответы, и что в этом процессе не будет пауз.

"Относительно дополнительных систем Patriot, то здесь нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы сегодня обсуждали с генсеком также где мы видим с нашей стороны, в каких государствах что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами Patriot. Я думаю, как только они будут в Украине, мы с вами будем это чувствовать. Не на словах, а в реальной защите неба", - рассказал он.

Patriot для Украины

После того как Россия усилила атаки по территории Украины остро стал вопрос об усилении ПВО. Как заявлял президент Владимир Зеленский, для того, чтобы полностью защитить украинское небо необходимо около 25 систем Patriot, которые могли бы предоставить страны-партнеры.

После его заявления первой по поиску Patriot вызвалась помочь Германия, а позже немецкое правительство объявило о передаче одной такой системы.

Затем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нашла 100 свободных Patriot, семь из которых можно было передать для защиты украинского неба.

Позже министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна в очередном пакете военной помощи передаст Украине ракеты Patriot.