Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та поранені (Оновлено)

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про двох загиблих і 17 постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету "Одеська юридична академія", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Суспільне.Одеса.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака.

Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу...

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури".

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про вісім постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету "Одеська юридична академія".



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/CUtzBUbqZa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2024

Оновлено о 20:01: О 19:55 Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані.