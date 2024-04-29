Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые (Обновлено)

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Известно о двух погибших и 17 пострадавших и пожаре во дворце студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер, "Суспільне.Одеса".

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь...

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры".

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про вісім постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету "Одеська юридична академія".



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/CUtzBUbqZa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2024

Обновлено в 20:01: В 19:55 Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек. По меньшей мере, двое из них в тяжелом состоянии.