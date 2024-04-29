Ракетний удар по Одесі: серед поранених екс-нардеп Ківалов

Колишній голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов отримав поранення внаслідок російського удару по Одесі в понеділок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники в оточенні Ківалова та правоохоронних органах

За інформацією джерел, зараз ексголові ЦВК роблять операцію. У Ківалова - поранення стегна з пошкодженням артерії. У нього венозна кровотеча.

Як відомо, Ківалов також є президентом Національного університету "Одеська юридична академія", одна із будівель якої постраждала від російської атаки. За даними поліції, поранення також отримав заступник проректора академії Васильєв.

Цю інформацію підтвердив "Суспільному" проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Повідомляється, що горить будівля академії, відома в Одесі як "Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". На ній уже майже згоріла покрівля.

Довідково: Ківалов також був народним депутатом України III-VIII скликань. Був членом "Партії регіонів".

Що передувало: У понеділок ввечері російська армія завдала ракетного удару по Одесі. На цей момент відомо про двох загиблих і 17 постраждалих та пожежу в так званому "замку Ківалова", який також називають "палацом студентів" юракадемії.