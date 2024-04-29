Ракетный удар по Одессе: среди раненых экс-нардеп Кивалов

Бывший глава Центральной избирательной комиссии Сергей Кивалов получил ранения в результате российского удара по Одессе в понедельник, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники в окружении Кивалова и правоохранительных органах

По информации источников, сейчас экс-главе ЦИК делают операцию. У Кивалова - ранение бедра с повреждением артерии. У него венозное кровотечение.

Как известно, Кивалов также является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия", одно із зданий которой пострадало от российской атаки. По данным полиции, раненение также получил заместитель проректора академии Васильев.

Эту информацию подтвердил "Суспільному" проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Сообщается, что горит здание академии, известное в Одессе как "Замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера". На нем уже почти сгорела крыша.

Справка: Кивалов также был народным депутатом Украины III-VIII созывов. Был членом "Партии регионов".

Что предшествовало: В понедельник вечером российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. На данный момент известно о двух погибших и 17 пострадавших и пожаре в так называемом "замке Кивалова", который также называют "дворцом студентов" юракадемии.