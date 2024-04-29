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Влада Харкова перейменувала 2 станції метро та понад 360 топонімів

Влада Харкова перейменувала 2 станції метро та понад 360 топонімів
Фото: Facebook

Місцева влада Харкова перейменувала міські станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", а також 367 топонімів, назви яких пов’язані з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська міська рада у соцмережах.

Повідомляється, що міський голова Харкова Ігор Терехов підписав відповідні розпорядження.

Так, "Пушкінська" тепер називатиметься станція "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - "Вокзальна".

  • вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною;
  • вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською;
  • вулиця Крилова - вулицею Археологів;
  • провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський;
  • вулицю Вологодську - на вулицю Британську;
  • провулок Дагестанський - на провулок Бориславський;
  • провулок Желябова - на провулок Милосердя;
  • вулиця Новгородська стала вулицею Європейською;
  • вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою;
  • провулок Новоросійський - провулком Лановим;
  • вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську;
  • провулок Петрозаводський тепер носить назву Талліннський.

Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут﻿.

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