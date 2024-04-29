Влада Харкова перейменувала 2 станції метро та понад 360 топонімів

Місцева влада Харкова перейменувала міські станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", а також 367 топонімів, назви яких пов’язані з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська міська рада у соцмережах.

Повідомляється, що міський голова Харкова Ігор Терехов підписав відповідні розпорядження.

Так, "Пушкінська" тепер називатиметься станція "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - "Вокзальна".

вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною;

вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською;

вулиця Крилова - вулицею Археологів;

провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський;

вулицю Вологодську - на вулицю Британську;

провулок Дагестанський - на провулок Бориславський;

провулок Желябова - на провулок Милосердя;

вулиця Новгородська стала вулицею Європейською;

вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою;

провулок Новоросійський - провулком Лановим;

вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську;

провулок Петрозаводський тепер носить назву Талліннський.

Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут﻿.