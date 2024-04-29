Влада Харкова перейменувала 2 станції метро та понад 360 топонімів
Місцева влада Харкова перейменувала міські станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", а також 367 топонімів, назви яких пов’язані з Росією, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська міська рада у соцмережах.
Повідомляється, що міський голова Харкова Ігор Терехов підписав відповідні розпорядження.
Так, "Пушкінська" тепер називатиметься станція "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - "Вокзальна".
- вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною;
- вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською;
- вулиця Крилова - вулицею Археологів;
- провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський;
- вулицю Вологодську - на вулицю Британську;
- провулок Дагестанський - на провулок Бориславський;
- провулок Желябова - на провулок Милосердя;
- вулиця Новгородська стала вулицею Європейською;
- вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою;
- провулок Новоросійський - провулком Лановим;
- вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську;
- провулок Петрозаводський тепер носить назву Талліннський.
Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.