Власти Харькова переименовали 2 станции метро и более 360 топонимов

Местные власти Харькова переименовали городские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", а также 367 топонимов, названия которых связаны с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Харьковский городской совет в соцсетях.

Сообщается, что городской голова Харькова Игорь Терехов подписал соответствующие распоряжения.

Так, "Пушкинская" теперь будет называться станция "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная".

улица Менделеева теперь называется улицей Учебной;

улица Осетинская - улицей Варсавинской;

улица Крылова - улицей Археологов;

переулок Вологодский переименовали в переулок Английский;

улицу Вологодскую - в улицу Британскую;

переулок Дагестанский - в переулок Бориславский;

переулок Желябова - в переулок Милосердия;

улица Новгородская стала улицей Европейской;

улица Нижегородская - улицей Писательской;

переулок Новороссийский - переулком Лановым;

улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую;

переулок Петрозаводский теперь носит название Таллиннский.

Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь﻿.